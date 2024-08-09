Стала известна дата выхода фильма о группе «Руки Вверх» в кино

Мастер-класс состоится в субботу, 10 августа.
Выступление прошло в музейном комплексе «Спасо-Евфимиев монастырь».
Участники могут поделиться личным опытом знакомства с творчеством автора.
Экспозиция развернулась в Музее изобразительных искусств.
Технология художников Евгения и Юлии Поротовых отличается тем, что они рисуют вдвоем одновременно.
Байопик выйдет в широкий прокат 10 октября.
Мастер-класс состоится в субботу, 10 августа.
Выступление прошло в музейном комплексе «Спасо-Евфимиев монастырь».
Участники могут поделиться личным опытом знакомства с творчеством автора.
Экспозиция развернулась в Музее изобразительных искусств.
Технология художников Евгения и Юлии Поротовых отличается тем, что они рисуют вдвоем одновременно.
Участниками станут бренды дизайнерской одежды, косметики и многого другого.
Цикл состоит из 10 экскурсий, которые разработали ведущие специалисты музея.
В архив переданы фотографии, письменные материалы, хранившиеся в домашнем архиве Брегвадзе.
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В этом году формат фестиваля «11 дней музыки нон-стоп» останется неизменным.
Телевизионная премьера сериала пройдет на телеканале «Россия».
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09.08.2024