Стала известна дата выхода фильма о группе «Руки Вверх» в кино

Фильм о легендарной российской группе «Руки Вверх» выйдет на больших экранах 10 октября. Создатели представили трейлер к ленте, посвященной популярному коллективу.





Картина расскажет о личных переживаниях Сергея Жукова, а также об истории создания знакомых хитов. Фильм охватит период жизни главного героя начиная с детства и заканчивая настоящим. Сам Сергей Жуков спродюсировал картину и выступил одним из авторов сценария.





«Наш фильм - это рассказ о том, что бывает, когда ты очень любишь свое дело и очень чего-то хочешь», — приводит слова музыканта KinoNews.





Режиссерское кресло занял Аскар Узабаев. Постановщик известен работой над комедией «Теща».









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