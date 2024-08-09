В Суздале выступил молодежный архиерейский хор «Росток»

Молодежный архиерейский хор «Росток» из Горловки Донецкой Народной Республики выступил в Суздале. Концерт прошел в музейном комплексе «Спасо-Евфимиев монастырь».





Выступление приурочено к 1000-летию Суздаля. Хор «Росток» представляет собой коллектив воскресной школы при Богоявленском кафедральном соборе. Певцы сопровождают все богослужебные пения в храме, исполняют духовные композиции, а также активно участвуют в конкурсах и жанровых фестивалях.





В программе прозвучали такие композиции, как «Предначинательный псалом», «Свете Тихий», «Ныне отпущаеши», «Херувимская песнь», «О Тебе радуется, Благодатная» и другие. Сами исполнители побывали на экскурсии по всем суздальским объектам музея.









Фото предоставлено Владимиро-Суздальским музеем-заповедником