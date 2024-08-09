Стартовала программа поддержки молодых писателей «Проводники культуры»

В России стартовала новая программа поддержки молодых писателей.



Инициаторами программы «Проводники культуры» выступили Союз писателей России, Совет молодых литераторов при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.



Молодые авторы могут прислать свои заявки в виде четверти книги. Жюри отберет 20 финалистов конкурса. Победители будут объявлены на форуме «Проводники культуры» в декабре 2024 года.



Участники программы смогут работать над произведениями под присмотром редактором крупных издательств России, отправятся в командировки.



Тема первого сезона программы обозначена как «Герои нашего времени».



«Сам писатель тоже может стать героем для жителей страны, такие примеры знает история литературы, но в этом случае мало таланта, — рассказал один из соавторов программы, председатель правления Союза писателей России Николай Иванов. — Мы берем писателя на воспитание. Мы хотим сделать из писателя личность. Мы хотим воспитывать его в определённых нравственных координатах».









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