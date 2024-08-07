Фестиваль музыки и науки «Выше звука» в Черкесске открылся концертом

В Карачаево-Черкесии открылся фестиваль музыки и науки «Выше звука», который включает концерты на высоте 2500 метров, иммерсивные экскурсии и научно-музыкальные прогулки в горах. Первым мероприятием фестиваля стал концерт «Легенды мировой музыки: из прошлого в будущее», который прошел в амфитеатре Черкесска.





Министр культуры Карачаево-Черкесской Республики Зураб Агирбов отметил, что этот фестиваль проходит в третий раз и стал доброй традицией, открывающей новые возможности для роста и развития. На мероприятии выступили солисты и артисты Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан, Воронежского театра оперы и балета, Государственного квартета имени Глинки, а также оркестра молодых солистов ведущих российских оркестров и Госфилармонии КЧР, передает ТАСС.





С 7 по 12 августа организаторы запланировали не только концерты, но и иммерсивные экскурсии, встречи с учеными и музыкантами, мастер-классы по фортепиано и скрипке, а также интерактивные программы для детей. В частности, на курорте «Архыз» зрители смогут насладиться шедеврами оркестровой, камерной и вокальной музыки на высоте 2500 метров. В 2024 году фестиваль будет посвящен народному фольклору и пройдет также в Специальной астрофизической обсерватории РАН, Теберде и Карачаевске. Организаторы подчеркнули, что участники смогут погрузиться в мир легенд, сказок и преданий, а ученые расскажут о тайнах древних и современных народов Северного Кавказа и открытиях в области астрономии. Концертная программа обещает разнообразие жанров и эпох.









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