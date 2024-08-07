В Екатеринбурге сорвался концерт Глеба Самойлова после жалобы активистов

Концерт рок-музыканта и основателя группы «Агата Кристи» Глеба Самойлова не состоится в Екатеринбурге 9 августа. Об этом сообщили организаторы.





Причины переноса концерта не уточняются. Однако известно, что ранее на Самойлова пожаловались активисты.





«Концерт в Екатеринбурге, запланированный на 9 августа, по независящим от группы и организатора причинам переносится на 4 января 2025 года», — говорится в публикации «ВКонтакте» на странице группы Самойлова.





Ранее екатеринбургское отделение «Русской общины» сообщило о требовании активистов запретить выступление музыканта. Они обратились в полицию после высказываний Самойлова об Украине, СВО и политике России.





Концерт должен был пройти в «Теле-клубе» на площадке «Фабрика Event Hall». Самойлов мог представить программу «Агата Кристи. 35 лет».









Фото: YouTube