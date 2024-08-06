Театр «У Никитских ворот» открыл 42-й сезон

Театр «У Никитских ворот» с открыл новый, 42-й сезон. Во время традиционного собрания труппы художественный руководитель Марк Розовский поделился планами на ближайшие премьеры.





Первая из них состоится в сентябре и будет посвящена памяти Майи Плисецкой. Спектакль, основанный на пьесе Розовского, поставит один из ведущих артистов театра Игорь Скрипко. В октябре зрителей ожидают три новых мюзикла, вдохновленных рассказами Антона Чехова: «Душечка», «Попрыгунья» и «Анна на шее». Стихи к этим постановкам написал Юрий Ряшенцев, многолетний соавтор Розовского. Все мюзиклы будут сопровождаться живым исполнением в сопровождении оркестра.





Труппа также планирует работу над пьесой Рональда Харвуда «Костюмер» и экранизацией романа Эрнеста Хэмингуэя «По ком звонит колокол». Розовский отметил, что в произведении Хэмингуэя описано участие советских людей в Гражданской войне, что имеет отношение к истории России. Он подчеркнул, что это не просто исторический рассказ, а выражение антифашистской позиции, которая всегда была важна для государства и народа.









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