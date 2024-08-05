В Петербурге поставят мюзикл «Ромео и Джульетта»

Государственный театр музыкальной комедии, открывший свой 96-й сезон, объявил о продолжении многолетнего сотрудничества с венгерским режиссером Миклошем Габором Кереньи, известным как Керо. В пресс-службе учреждения сообщили, что он будет ставить мюзикл «Ромео и Джульетта» французского композитора Жерара Пресгурвика.





Представители театра отметили, что за 17 лет совместной работы Керо успел хорошо узнать труппу. Режиссер приедет в Санкт-Петербург с командой постановщиков, чтобы представить свою интерпретацию знаменитого мюзикла. Премьера запланирована на январь следующего года, хотя ранее планировалось показать спектакль в марте 2025 года.





В числе других ожидаемых премьер значатся мюзиклы «Капитанская дочка» Андрея и Ольги Петровых, а также «Хозяйка Медной горы» Глеба Матвейчука, который сам выступит в роли постановщика. Труппа театра отправится в первый гастрольный тур 13 и 14 сентября. В рамках Всероссийского театрального фестиваля «Другие берега» в Новосибирске зрители смогут увидеть мюзикл «Петр I», музыку к которому написал американский композитор Фрэнк Уайлдхорн специально для петербургского спектакля.





17 сентября в Музкомедии пройдет праздничный концерт, посвященный 95-летию театра. Коллектив планирует вспомнить важные события своей истории. Кроме того, при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга 22-23 октября состоятся масштабные гастроли театра в Москве, где зрителям представят мюзикл «Петр I», мистерию Георгия Фиртича «Белый. Петербург» и концерт «Широка страна моя родная!».









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