Более 200 заявок из разных стран поступило на фестиваль-конкурс «Московская A Capella»

На международный фестиваль-конкурс «Московская A Capella» поступило свыше 200 заявок.



Конкурс пройдет с 23 августа по 1 сентября на площадках по всему городу, говорится на сайте мэра Москвы.



Отмечается, что заявки поступили из России и еще 12 государств, таких как Китай, Индонезия, ЮАР, Куба, Намибия. В конкурсе примут участие не только новые исполнители, но и участники прошлых лет. Вместе конкурсанты представят 54 города.



В число зарубежных участников, в частности, вошел китайский фолк-ансамбль Liping Grand Song of the Dong Ethnic Group. В 2009 году группа была внесена в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. От ЮАР в конкурсе примет участие дважды номинированная на Grammy группа Just6. Участниками фестиваля станут также Vocal Sampling из Кубы, заслуженный коллектив Белоруссии Camerata vocal group.



Участие в конкурсе примет большое число ансамблей, в которых одновременно звучат голоса до 35 вокалистов, а также семейных групп.



Лауреаты конкурса будут объявлены на гала-концерте.









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