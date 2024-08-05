Более 200 заявок из разных стран поступило на фестиваль-конкурс «Московская A Capella»

05.08.2024

Более 200 заявок из разных стран поступило на фестиваль-конкурс «Московская A Capella»
На международный фестиваль-конкурс «Московская A Capella» поступило свыше 200 заявок.

Конкурс пройдет с 23 августа по 1 сентября на площадках по всему городу, говорится на сайте мэра Москвы.

Отмечается, что заявки поступили из России и еще 12 государств, таких как Китай, Индонезия, ЮАР, Куба, Намибия. В конкурсе примут участие не только новые исполнители, но и участники прошлых лет. Вместе конкурсанты представят 54 города.

В число зарубежных участников, в частности, вошел китайский фолк-ансамбль Liping Grand Song of the Dong Ethnic Group. В 2009 году группа была внесена в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. От ЮАР в конкурсе примет участие дважды номинированная на Grammy группа Just6. Участниками фестиваля станут также Vocal Sampling из Кубы, заслуженный коллектив Белоруссии Camerata vocal group.

Участие в конкурсе примет большое число ансамблей, в которых одновременно звучат голоса до 35 вокалистов, а также семейных групп.

Лауреаты конкурса будут объявлены на гала-концерте.


Фото: Pixabay.com