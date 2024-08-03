Призеры Олимпиады-80 посетили премьеру сериала «Игры»

1 августа в московском кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» прошел показ сериала «Игры». Съемочная группа, включая режиссера Евгения Стычкина и продюсеров Александру Ремизову, Ольгу Филипук и Михаила Китаева, представила проект гостям, сообщает «Российская газета».





Также на мероприятии присутствовали актеры Юрий Стоянов, Григорий Верник, Мария Карпова, Алексей Серебряков и другие.





Почетными гостями кинопоказа стали олимпийские чемпионы и призеры: двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Нелли Ферябникова, олимпийская чемпионка по волейболу Любовь Козырева, олимпийская чемпионка по легкой атлетике Людмила Кондратьева, двукратный олимпийский чемпион по водному поло Вячеслав Собченко, олимпийский чемпион по легкой атлетике Николай Сидоров, бронзовый призер по гребле Галина Советникова.





Режиссер Евгений Стычкин впервые выступил на этой сцене как режиссер: «Я сейчас ужасно горд. Даже завидую сам себе. Я по-настоящему счастлив, что мне в жизни удалось заниматься тем, что я очень люблю, с людьми, которых я очень люблю. Безумно благодарен каждому человеку из нашей большой команды — они все профессионалы своего дела».

Среди актеров сериала дебютировала олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова, сыгравшая свою первую кинороль.









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