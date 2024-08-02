Николай Фоменко снялся в сериале Романа Прыгунова «Красная Поляна»

Режиссер Роман Прыгунов, известный по проекту «Беспринципные», представил свой новый сериал под названием «Красная Поляна». Об этом сообщили в пресс-службе «Кинопоиска» и поделились первыми подробностями проекта.





Сюжет нового сериала фокусируется на привычных для зрителей избалованных горожанах, однако действие перенесено на известный курорт в Краснодарском крае, передает РБК. Сериал исследует отношения этих персонажей с обслуживающим персоналом и спортсменами-экстремалами. Главная героиня, Саша, которая является выпускницей Российского государственного института сценических искусств, сбегает из Москвы в Красную Поляну. В новом месте она пытается адаптироваться и, пользуясь доверчивыми отпускниками, попадает в поле зрения начальника службы безопасности курорта Михалыча.





В обмен на свободу главная героиня вынуждена раскрыть тайну мошенников, шантажирующих управляющего отеля. Для этого ей потребуется включиться в доверительное общение с персоналом отеля и казино. Саша столкнется с главным выбором своей жизни: стать свободной и финансово независимой или найти любовь и дружбу, которых ей так не хватало.





Сценарий для «Красной Поляны» написан Владимиром Васильевым, ранее сотрудничавшим с Прыгуновым на проекте «Беспринципные». В съемках участвуют Николай Фоменко, Владислав Ценев, Максим Лагашкин, Риналь Мухаметов, Снежана Самохина, Екатерина Стулова и Павел Чинарев, а также другие артисты.





Прыгунов отметил, что идея сериала пришла к нему и Фоменко во время отдыха в Красной Поляне. Он подчеркнул уникальную атмосферу этого места и добавил, что результатом стал легкий и веселый сюжет о любви, дружбе и простых ценностях, разворачивающийся на фоне живописных заснеженных гор и красивых закатов.





Съемки авантюрной комедии проходили в живописных горных регионах Красной Поляны, на побережье Сочи и в Москве. Ожидается, что премьера сериала состоится на платформе «Кинопоиск» в 2025 году. Зрителей ждут 10 эпизодов.









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