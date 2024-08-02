Аль Пачино, Джессика Честейн и Питер Динклейдж получили роли в новой экранизации «Короля Лира»

Известные актеры Питер Динклейдж, Аль Пачино и Джессика Честейн подписали контракты на участие в новой экранизации пьесы «Король Лир». В этой интерпретации стареющий король Лир в исполнении Аль Пачино делит свои земли между тремя дочерьми, пишет Deadline.





Король отвергает любовь одной из наследниц, в то время как ее злобные сестры манипулируют ситуацией, что приводит к лишению Лира власти.





Режиссером адаптации выступит Бернард Роуз, известный по работам над фильмами «Кэндимен» и «Бессмертная возлюбленная». К актерскому составу также присоединились такие звезды, как Ариана Дебоуз, Рэйчел Броснахэн, Лакита Стэнфилд, Крис Мессина, Стивен Дорфф, Риз Койро, Мэттью Джейкобс, Дэнни Хьюстон и Тед Левайн.





Дата премьеры пока не раскрывается. На постере указана весна 2011 года, свидетельствующая о том, что режиссер давно планировал реализовать проект.









Фото: YouTube