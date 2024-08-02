На Тверском бульваре 20 художников создадут граффити в рамках конкурса «Стены»

Москвичи и гости столицы смогут наблюдать за созданием граффити от 20 художников на Тверском бульваре в рамках конкурса «Стены», передает пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».



На Тверском бульваре 3 августа пройдет финальный этап номинации «Арт-бульвар».



«20 уличных художников распишут стороны пяти специально установленных кубов. Главная тема — „Лето в Москве“. Зрители в реальном времени смогут наблюдать за красочным действом под сеты диджея», — сообщили организаторы.



Отмечается, что на работу художников уйдет 400 банок краски, а готовые композиции украсят пространство Тверского бульвара. За понравившиеся работы можно будет проголосовать на платформе «Активный гражданин».









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