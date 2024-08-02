Анимационный сериал о буднях полярников «Белые сны» выйдет 8 августа

Анимационный сериал «Белые сны» выйдет на платформе «Смотрим» 8 августа.



Дату премьеры проекта о приключениях полярников в Арктике сообщили в пресс-службе медиахолдинга «Цифровое телевидение».



Герои фильма живут на станции, которая расположена на дрейфующей льдине, и исследуют регион — общаются с животными, делают научные открытия, помогают нефтяникам, участвуют в запуске дата-центра.



«Секрет успеха „Белых снов“ кроется в сочетании увлекательных приключений и важных экологических посланий. <...> Проект учит зрителей экологической ответственности и бережному отношению к окружающей среде. Герои показывают пример того, как можно справляться с трудностями сообща, проявляя уважение и к природе, и друг к другу», — рассказал о проекте сценарист Андрей Золотков.



Производством проекта занимается анимационная студия «Паровоз» при поддержке Института развития интернета.



Сериал «Белые сны» стал лауреатом Всероссийского фестиваля детского, семейного кино и анимации «Медвежонок».









Фото: фрагмент постера к фильму "Белые сны"