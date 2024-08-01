Фильм «Дэдпул и Росомаха» побил рекорд по нецензурной брани

Третья часть фильма «Дэдпул» с подзаголовком установила новый рекорд по количеству нецензурной лексики, зафиксировав целых 119 употреблений одного из самых популярных ругательств в американском языке. Этот показатель стал самым высоким в истории франшизы о Дэдпуле.





Для сравнения, в прошлых фильмах персонажи использовали нецензурные слова около 90 раз, что делает новый результат более неожиданным. «Дэдпул и Росомаха» вышел в международный прокат 26 июля и за первые пять дней собрал свыше 500 миллионов долларов.





По мнению экспертов, с такой динамикой скоро сумма доходов перевалит за миллиард долларов, что подтверждает его популярность среди зрителей. Успех третьей части показывает растущий интерес к приключениям антик героя, который продолжает привлекать аудиторию своим неповторимым стилем и юмором.





Продюсеры и актеры проекта уверены, что такой успех стал возможным благодаря нестандартному подходу к сюжету и оригинальным персонажам, которые завоевали сердца фанатов. Фильм уже получил положительные отзывы как от зрителей, так и от критиков, что подчеркивает его значимость в киноиндустрии. Многие ожидают, что «Дэдпул» и впредь будет радовать зрителей новыми яркими моментами и запоминающимися фразами.









Фото: YouTube