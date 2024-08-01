Съемки фильма «Первый на Олимпе» стартовали в Петербурге

Съемки художественного фильма «Первый на Олимпе», посвященного двукратному олимпийскому чемпиону Юрию Тюкалову, начались в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба ВГТРК.





Проект реализуется при сотрудничестве компаний Star Media, телеканала «Россия» и «Централ Партнершип», который входит в состав «Газпром-Медиа». Поддержку фильму оказывает Фонд кино, передает ТАСС.





Сценарий к ленте написал Михаил Зубко, а режиссером выступил Артем Михалков. В главной роли зрители увидят Глеба Калюжного. В актерский состав также вошли Андрей Смоляков, Артем Быстров, Елена Лядова, Владимир Ильин, Алексей Кравченко, Иван Стебунов, Антон Филипенко, Ирина Паутова и Марк-Малик Мурашкин.





Артем Михалков отметил, фильм расскажет о судьбах людей, их личных отношениях, трагедиях, выборах, борьбе и страхах. Он подчеркнул, что важным аспектом картины станет воля к победе. Режиссер добавил, что гребля — это невероятно красивый вид спорта, и в таком масштабе его еще не снимали в России. По его словам, в центре сюжета окажется человек и его внутренние переживания в самые критические моменты жизни.





Создатели фильма уверены, что лента объединит захватывающие спортивные соревнования с историей о преодолении себя. Премьера запланирована на 9 октября 2025 года.









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