В Петербурге стартовали съемки триллера «Пранкер» с Матвеевым и Серебряковым

Кинокомпания «Базелевс» сообщила о начале съемок нового триллера под названием «Пранкер», в главных ролях которого снялись Максим Матвеев и Алексей Серебряков. Работа над фильмом началась в Санкт-Петербурге, а завершение съемок запланировано на август 2024 года.





Сюжет картины рассказывает о пранкере, которого играет Матвеев. Главный герой оказывается в центре конфликта между бизнес-конкурентами, что ставит под угрозу безопасность его близких.





«Наш фильм поднимает важные и волнующие всех сегодня проблемы телефонных мошенников и утечки персональных данных», — уточнила продюсер проекта Лала Рустамова.





В актерский состав также вошли Кристина Кучеренко, Юрий Чулков, Ирина Ракшина и другие. Режиссуру картины доверили Александру Харламову.





Производством ленты занимаются кинокомпания «Базелевс» и продакшн-компания «Пандора», которые ранее сотрудничали на проекте военного экшена «Девятаев». Фильм «Пранкер» выйдет в прокат в 2025 году.









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