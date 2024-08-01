Фестиваль «Сезоны» со звездами российского балета впервые пройдет в Сочи

Сочи впервые станет площадкой для фестиваля актуальной культуры «Сезоны», сообщили организаторы мероприятия. Гала-концерт, на котором выступят звезды российского балета, пройдет 31 августа в Зимнем театре.





Представительница организаторов подтвердила ТАСС, что фестиваль состоится в Сочи впервые, отвечая на вопрос о его проведении в курортном городе. На сцене Зимнего театра зрители увидят выступления артистов Большого и Мариинского театров, среди которых — заслуженные артисты России Владислав Лантратов и Екатерина Кондаурова. Они представят как классические номера, так и современные постановки.





Кроме того, фестиваль пройдет в Геленджике, где гала-концерт запланирован на 30 августа. В рамках мероприятия гости смогут насладиться фильмами о балетном искусстве в летнем кинотеатре на набережной, а также посетить различные мастер-классы.





Фестиваль «Сезоны» впервые состоялся в Геленджике в 2021 году. Тогда зрители стали свидетелями премьеры документального фильма «Бондарчук. Battle», посвященного советскому режиссеру Сергею Бондарчуку. Также на побережье Черного моря были представлены спектакли «Дядя Ваня» Льва Додина, «УтроВечер» Владимира Варнавы и «Транссиб» от «Мастерской Брусникина».









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