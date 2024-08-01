Объявлена дата выхода продолжения сериала «Игра в кальмара»

Создатели популярного сериала «Игра в кальмара» объявили дату выхода второго сезона.



Продолжение проекта выйдет 26 декабря 2024 года, сообщили представители Netflix.



В настоящее время доступны новый трейлер второго сезона проекта. Известно также, что третий сезон, который станет заключительным, выйдет в 2025 году.



Режиссер и сценарист сериала Хван Дон Хек признался, что очень рад видеть, что его труд приносит плоды. Постановщик отметил, что команда сделала все возможное, чтобы доставить зрителям еще больше острых ощущений.



«Игра в кальмара» — южнокорейский сериал, роли в котором сыграли Ли Джон Джэ, Пак Хэ Су, О Ен Су, Ви Ха Джун, Чон Хо Ен, Хо Сон Тхэ и другие.









Фото: кадр из фильма "Игра в кальмара"