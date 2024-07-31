Луганский театр кукол получил 350 кресел-трансформеров

31.07.2024

Луганский театр кукол получил 350 кресел-трансформеров
Театр кукол имени Образцова передал коллегам из Луганска 350 кресел-трансформеров. Об этом рассказали в министерстве культуры ЛНР.

Луганский театр кукол получил кресла в рамках проекта «Общая сцена». В министерстве перечислили их преимущества.

«Новые кресла оборудованы специальными подножками для удобства детей разного возраста», — уточнили в ведомстве.

Также Луганский театр кукол получил ковролин с противопожарной пропиткой. Его разместят в зрительном зале.


Фото: Pixabay.com