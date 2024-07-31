Луганский театр кукол получил 350 кресел-трансформеров

Фильм выйдет в широкий прокат в октябре.
Учреждению достались кресла от Театра кукол имени Образцова.
Всего на платформе размещено свыше 1,2 миллиона музыкальных композиций, видео, фото, плагинов и фута...
Главную роль исполнил Евгений Алехин.
Министр культуры России также заявила, что была расширена программа «Автор».
Фильм выйдет в широкий прокат в октябре.
Учреждению достались кресла от Театра кукол имени Образцова.
Всего на платформе размещено свыше 1,2 миллиона музыкальных композиций, видео, фото, плагинов и фута...
Главную роль исполнил Евгений Алехин.
Министр культуры России также заявила, что была расширена программа «Автор».
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31.07.2024