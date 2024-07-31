В Москве откроется выставка «Археологические памятники»

2 августа в Музее археологии Москвы стартует новая выставка под названием «Археологические памятники». Проект станет настоящим учебником по археологии, позволяющим посетителям ознакомиться с ключевыми терминами и понятиями, а также с основными археологическими находками столицы и Подмосковья.





Изучение значительного периода человеческой истории возможно только через вещественные источники, а более поздние археологические находки служат дополнением к письменным свидетельствам, отметили в пресс-службе музея. Все эти объекты объединяет понятие «археологический памятник».





Археологический памятник включает не только предметы быта и остатки поселений или погребений, но также следы человеческой деятельности — от пятен от костров до рисунков, оставленных нашими предками. Некоторые памятники, такие как курганы и городища, легко заметить, однако большинство из них скрыто под землей.





Посетители выставки смогут узнать о различиях между стоянками, городищами и селищами, а также о типах погребений и методах фиксации археологами следов человеческой активности. В экспозиции представлено 400 предметов из фондов Музея Москвы. Среди них находится клад дирхемов VIII–IX веков, найденный в городище Настасьино в Коломенском районе. Также будут представлены монеты времен Ивана Грозного, которые были спрятаны в кувшинчике в 1547 году, и клад из 17 монет, копоушки, нательного креста, пуговиц и кусочка ткани, обнаруженные на Садовнической набережной в 1820-х годах.









Фото: Предоставлено пресс-службой Музея археологии Москвы