Kion объявил дату российской адаптации сериала «Город тайн»

Онлайн-кинотеатр Kion назвал дату премьеры российской адаптации южнокорейского сериала «Город тайн» с Софье Лебедевой и Ильей Любимовым.



Фильм выйдет на платформах Kion и Ivi 5 августа.



«Премьера российской адаптации южнокорейского сериала „Город тайн“ с Софьей Лебедевой и Ильей Любимовым состоится 5 августа на Kion и Ivi», — говорится в сообщении.



Режиссером проекта выступил Сергей Пикалов, роли сыграли Илья Любимов, Ксения Лукьянчикова, Софья Лебедева, Митя Лабуш, Алексей Фатеев, Александра Тулинова, Виктор Зельцер и другие.



Центральный персонаж фильма — следователь СК Алексей Платов (Илья Любимов), который из-за травмы головы, полученной в детстве, не способен испытывать чувств. Платов едет к бизнесмену Эллеру (Виктор Зельер), чтобы получить компромат на влиятельных людей города и его коллег в СК, но находит того умершим. Одним из сотрудников полиции, приехавшим по вызову, оказывается лейтенант Полина Лаврова (Ксения Лукьянчикова). Вместе с Платовым они начинают бороться с коррупцией в СК и полиции.









Фото: кадр из сериала "Город тайн"