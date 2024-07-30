Прима-балерина Большого театра Светлана Захарова примет участие в «Каспийских сезонах»

30.07.2024

Прима-балерина Большого театра Светлана Захарова примет участие в «Каспийских сезонах»
Прима-балерина Большого театра, народная артистка РФ Светлана Захарова примет участие в Международном фестивале классического искусства «Каспийские сезоны» в Астрахани.

Смотр пройдет с 17 августа по 1 сентября, его участниками станут ведущие артисты и музыканты из прикаспийских стран.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин рассказал, что фестиваль откроется концертом Большого симфонического оркестра, составленного из артистов прикаспийских государств.

«Покажем премьеру оперы (А. С. Даргомыжского) „Русалка“ в интерьерах нашего Астраханского кремля, завершит фестиваль наш большой друг, прима-балерина Большого театра Светлана Захарова», — приводит агентство ТАСС слова Бабушкина.

Министр культуры Астраханской области Ольга Прокофьева добавила, что участниками фестиваля станут ведущие артисты России, Азербайджана, Туркменистана, Ирана, Казахстана, коллективы из Белоруссии и Узбекистана.

Фестиваль «Каспийские сезоны» пройдет в Астрахани в четвертый раз. Мероприятие проходит в рамках нацпроект «Культура».


Фото: кадр видео