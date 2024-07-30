Прима-балерина Большого театра Светлана Захарова примет участие в «Каспийских сезонах»

Прима-балерина Большого театра, народная артистка РФ Светлана Захарова примет участие в Международном фестивале классического искусства «Каспийские сезоны» в Астрахани.



Смотр пройдет с 17 августа по 1 сентября, его участниками станут ведущие артисты и музыканты из прикаспийских стран.



Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин рассказал, что фестиваль откроется концертом Большого симфонического оркестра, составленного из артистов прикаспийских государств.



«Покажем премьеру оперы (А. С. Даргомыжского) „Русалка“ в интерьерах нашего Астраханского кремля, завершит фестиваль наш большой друг, прима-балерина Большого театра Светлана Захарова», — приводит агентство ТАСС слова Бабушкина.



Министр культуры Астраханской области Ольга Прокофьева добавила, что участниками фестиваля станут ведущие артисты России, Азербайджана, Туркменистана, Ирана, Казахстана, коллективы из Белоруссии и Узбекистана.



Фестиваль «Каспийские сезоны» пройдет в Астрахани в четвертый раз. Мероприятие проходит в рамках нацпроект «Культура».









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