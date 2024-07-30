Появились первые кадры исторической драмы «Столыпин»

Режиссером масштабного проекта выступил Алексей Андрианов.Производством сериала занимаются киностудия «Москино» при поддержке Института развития интернета (ИРИ).Премьера фильма состоится на медиаплатформе «Смотрим», телевизионная — на телеканале «Россия».«1906 год. Пётр Столыпин, только что назначенный министром внутренних дел Российской империи, прибывает в Санкт-Петербург. Группа революционеров-максималистов разрабатывает план убийства „врага революции“. Кто выйдет победителем в этом противостоянии — беспощадные, твердо уверенные в своей правоте сторонники кровавого террора или Столыпин, работающий без устали, лишь бы навести порядок в раздираемой политическим насилием стране...», — говорится в синопсисе проекта.В актерский состав фильма вошли Александр Устюгов, Александр Яценко, Стася Милославская, Павел Попов, Екатерина Волкова, Юрий Насонов, Сергей Барковский, Дарья Коныжева и другие.