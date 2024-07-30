Появились первые кадры исторической драмы «Столыпин»

30.07.2024
В Сети вышел первый трейлер исторической драмы «Столыпин».
Режиссером масштабного проекта выступил Алексей Андрианов.
Производством сериала занимаются киностудия «Москино» при поддержке Института развития интернета (ИРИ).
Премьера фильма состоится на медиаплатформе «Смотрим», телевизионная — на телеканале «Россия».
«1906 год. Пётр Столыпин, только что назначенный министром внутренних дел Российской империи, прибывает в Санкт-Петербург. Группа революционеров-максималистов разрабатывает план убийства „врага революции“. Кто выйдет победителем в этом противостоянии — беспощадные, твердо уверенные в своей правоте сторонники кровавого террора или Столыпин, работающий без устали, лишь бы навести порядок в раздираемой политическим насилием стране...», — говорится в синопсисе проекта.
В актерский состав фильма вошли Александр Устюгов, Александр Яценко, Стася Милославская, Павел Попов, Екатерина Волкова, Юрий Насонов, Сергей Барковский, Дарья Коныжева и другие.
Фото: телеканал "Россия"