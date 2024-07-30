Роскино объявил новый формат поддержки российских кинопроизводителей

Роскино объявило о запуске нового формата поддержки российской киноиндустрии.



Организация объявила о старте приема заявок на поддержку представителей российской киноиндустрии в целях возмещения и/или обеспечения части затрат на участие в международных кинорынках и других мероприятиях, сопутствующих проведению кинорынков. Речь идет о мероприятиях, направленных на продвижение и популяризацию национальных российских фильмов и профессиональных индустриальных мероприятиях на территории всего мира за исключением России.



Новый формат поддержки нацелен на оказание адресной помощи российским компаниям, экспортирующим контент на международные рынки, способствуя популяризации российских фильмов и анимации за рубежом.













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