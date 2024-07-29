Архитектурный конкурс «Достояние» продолжает принимать заявки

29.07.2024

Архитектурный конкурс «Достояние» продолжает принимать заявки
Продолжается прием заявок на архитектурный конкурс «Достояние», сообщили в Минкультуры России. Ведомство в Telegram-канале поделилось условиями участия.

Подать заявки могут студенты факультетов архитектуры, дизайна и реставрации, уточнили в министерстве.

«От конкурсантов ждут проекты современного использования одного из 15 объектов культурного наследия — от усадьбы Алексино в Смоленской области до Дворцовых конюшен Петергофа», — говорится в сообщении.

Заявки принимаются онлайн. Участникам необходимо заполнить специальную форму и отправить ее до 15 августа. Подробности представлены в официальном Telegram-канале конкурса.


Фото: Pixabay.com