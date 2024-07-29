Архитектурный конкурс «Достояние» продолжает принимать заявки

Мировой чемпионат по огуречному хрусту прошел в рамках празднования 650-летия Кирова.
В Минкультуры России уточнили, что подать заявки могут студенты факультетов архитектуры, дизайна и р...
Российский объект был внесен в соответствующий реестр 27 июля на 46-й сессии Комитета всемирного нас...
Режиссерское кресло занял Владислав Иконников.
Стартовал прием заявок на возмещение части затрат, связанных с производством и продвижением отечеств...
Мировой чемпионат по огуречному хрусту прошел в рамках празднования 650-летия Кирова.
В Минкультуры России уточнили, что подать заявки могут студенты факультетов архитектуры, дизайна и р...
Российский объект был внесен в соответствующий реестр 27 июля на 46-й сессии Комитета всемирного нас...
Режиссерское кресло занял Владислав Иконников.
Стартовал прием заявок на возмещение части затрат, связанных с производством и продвижением отечеств...
Министр культуры России отметила, что в этом году множество мероприятий прошло как в стране, так и з...
Гендиректор компании Сергей Беляков подчеркнул, что животные в их цирках содержатся бережно.
Выставка «Курс на Победу» откроется 31 июля.
Артистка скончалась в Лондоне 26 июля 2023 года в возрасте 56 лет.
Фестиваль пройдет в Камышлове Свердловской области 3 августа.
Показы прошли во второй день фестиваля в павильоне Студии «Юг.Кино».
На фестивале также пройдет показ шести российских фильмов.
Опера «Пеллеас и Мелизанда» прозвучит в концертном исполнении.
Проект расскажет о периоде жестокой междоусобной борьбы князей из рода Рюриковичей.
Первые пять созданных творческих сообществ объединили молодых творцов по нескольким направлениям.
В числе гостей были военные, моряки, ветераны флота, активисты общественных организаций, москвичи и ...
Мелодрама о врачах стартует с 5 августа и станет еще одним проектом ТВ-3 о героизме и самоотдаче.
Программа смотра включает показы отечественных фильмов, концерты, творческие вечера.
На новом посту Харламов будет отвечать за творческую подготовку выпусков программы, в том числе орга...
Мероприятие проходило с 22 по 28 июля.
29.07.2024