Ольга Любимова: Росконцерт продолжает реализацию ярких международных проектов

Росконцерт продолжает реализацию ярких международных проектов, заявила министр культуры России Ольга Любимова. В Telegram-канале она перечислила достижения отечественных коллективов за рубежом.





По словам министра, в 2024 году множество масштабных событий прошло как в России, так и за границей.





«Это и Дни культуры, и обменные мероприятия, и зарубежные программы Всероссийского гастрольно-концертного плана», — написала Ольга Любимова.





Коллективы выступили в Китае, Таиланде, Азербайджане, Южной Осетии и других странах. Второе полугодие стартовало с проведения Дней вьетнамской культуры в Москве и Санкт-Петербурге, напомнила министр. В ближайшее время российские артисты поедут в Абхазию.





Зарубежные программы «Больших гастролей» прошли в КНДР и Белоруссии. В Пхеньяне и Минске выступили звезды российского балета. Также было налажено сотрудничество с русскими театрами Армении, Узбекистана и Абхазии.





Ольга Любимова пожелала коллегам осуществить все намеченные планы. Министр подчеркнула, что благодаря проектам Росконцерта жители стран ближнего и дальнего зарубежья могут познакомиться с богатой культурой России.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой