Юбилейный X фестиваль Чайковского открывается в Клину

Юбилейный X Международный фестиваль искусств Чайковского открывается 21 июня в Клину. Замдиректора ГМЗ Чайковского Дарья Мельниченко уточнила, что гостей поприветствуют министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов и первый вице-премьер Подмосковья Илья Бронштейн.





Также в открытии участвуют руководитель фестиваля, народный артист России Юрий Башмет, глава городского округа Клина Алена Сокольская и директор музея-заповедника Игорь Корнилов, отметила она в беседе с ТАСС. В рамках торжественной части состоится вручение дипломов и стипендий одаренным детям Подмосковья, а также концерт.





«Прозвучат Увертюра к опере «Свадьба Фигаро» Моцарта, «Концерт для фортепиано с оркестром №1», арии Перголези и Генделя», — поделилась Мельниченко.





На сцену выйдут российский пианист Денис Мацуев, немецкая оперная певица Симона Кермес и камерный ансамбль «Солисты Москвы» под руководством Юрия Башмета. Завершится мероприятие «Серенадой для струнного оркестра до мажор» Петра Чайковского.





Фестиваль продлится до 30 июня. Певица Пелагея проведет заключительный концерт.









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