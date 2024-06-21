Концерт «Бах: «Страсти по Матфею» открыл Дягилевский фестиваль в Перми

Дягилевский фестиваль начался в Перми 20 июня с концерта «Бах: «Страсти по Матфею». По данным пресс-службы, на сцену вышел оркестр musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса.





В оргкомитете фестиваля отметили, что «Страсти по Матфею» предназначаются для исполнения в храме в Страстную пятницу и «пересказывают» события, изложенные в главах 26 и 27 Евангелия от Матфея, от Тайной вечери до положения Иисуса в гроб.





«Оратория длится около трех часов и разделена на две части, между которыми во времена Баха звучала проповедь настоятеля. Церковное пространство диктовало выбор исполнительских сил: два небольших оркестра разного состава, два смешанных хора плюс хор мальчиков, две группы солистов располагались флангами вокруг большого органа, создавая стереоскопический эффект», — говорится в сообщении.





Текст оратории представляет собой компиляцию отрывков из Евангелия, духовной поэзии XVII–XVIII веков различных авторов и собственных стихов соратника и друга композитора Кристиана Фридриха Хенрици. «Страсти» открывают и закрывают большие хоровые «вставки». Реплики «действующих лиц» (свидетелей, Пилата, его жены, Иуды, учеников и других) звучат в исполнении солистов и хора. Голос Иисуса — в сопровождении струнной группы оркестра. Организаторы назвали это величайшим произведением Иоганна Себастьяна Баха.





Фестиваль продлится до 29 июня. В рамках мероприятия зрители увидят три оперные премьеры.









Фото: YouTube