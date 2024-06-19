Два российских пианиста стали обладателями Гран-при конкурса Grand Piano Competition

Жюри IV Международного конкурса молодых пианистов Grand Piano Competition присудило два Гран-при россиянам Льву Бакирову и Кириллу Роговому. Концерт-закрытие состоялся в КЗ имени Чайковского.





По данным ТАСС, решение судей озвучил художественный руководитель конкурса, народный артист России Денис Мацуев. Обладателям главного приза достанутся концертные рояли.





Перед выступлением Государственного академического симфонического оркестра имени Светланова прошло награждение лауреатов и дипломантов состязания. Лауреатами стали Лев Бакиров (Россия), Йи Ан (Китай), Варвара Заруднева (Россия), Цзичин Лин (Китай), Елисей Мысин (Россия), Кирилл Роговой (Россия), Владимир Рублев (Россия), Фалес Юн Хей Чан (Гонконг) и Иван Чепкин (Россия).





На закрытии также были вручены специальные призы. Так, Варвара Заруднева получила награду от Ассоциации музыкальных журналистов, критиков и музыковедов.





Ранее стало известно о создании в России АМК. Ассоциация музыкальных журналистов, критиков и музыковедов объединит профессиональных авторов и экспертов, освещающих музыкальную культуру в печатных СМИ, интернете, на радио и телевидении.









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