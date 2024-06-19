Более 400 заявок из 12 стран поступило на участие в конкурсе вокалистов имени Глинки

Организаторы XXVII Международного конкурса вокалистов имени Михаила Глинки рассмотрели свыше 400 заявок из 12 стран. Имена 60 участников, которые пройдут в первый тур, станут известны 15 июля.





Прием заявок на участие в конкурсе завершился. Документы подавали певцы из Абхазии, Армении, Белоруссии, Великобритании, Италии, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Литвы, Монголии, России и Узбекистана.





«Мы с коллегами ждем появления новых звезд на оперном небосклоне и с волнением приступаем к работе над отбором конкурсантов в первый тур», – отметила председатель жюри конкурса, заслуженная артистка РФ Альбина Шагимуратова.





Призовой фонд состязания существенно увеличился благодаря Газмпромбанку. Конкурс пройдет в КЗ «Зарядье» с 8 по 16 октября 2024 года. На церемонии открытия выступят лауреаты прошлых лет и Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Конкурс проводится при поддержке Минкультуры России и Президентского фонда культурных инициатив.









Фото: Сергей Киселев / АГН Москва