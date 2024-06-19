В Музее Рублева откроется выставка об искусстве средневекового церковного шитья

Выставка «Живопись нитью» об искусстве средневекового церковного шитья откроется в Музее имени Андрея Рублева 20 июня. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.





Выставка полностью посвящена лицевому шитью, отметили в музее. По данным пресс-службы, это первый за многие годы крупный проект, знакомящий с таким видом декоративно-прикладного искусства. Зрители увидят произведения XV-XX веков, такие как иконы, церковные знамена (хоругви), литургические комплекты, элементы богослужебного облачения духовенства, пелены, а также иконы из бисера и образа в шитых ризах.





«Среди уникальных экспонатов – палица со сценой «Сошествие во ад» 1438–1439 годов. Она была вкладом в Спасо-Андроников монастырь княгини Ульяны, снохи князя Серпуховского Владимира Андреевича Храброго, и предположительно имела поминальное значение», — рассказали музейщики.





В экспозицию вошли памятники из фондов Музея Рублева, Музея христианского искусства «Церковно-археологический кабинет» Московской духовной академии и частных коллекций. Выставка будет открыта до 8 сентября.









Фото: Покров с изображения «Сошествие во ад» / Пресс-служба Музея имени Андрея Рублева