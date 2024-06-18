Художники из более чем 20 стран соберутся на фестивале «Традиции и современность» в Москве

Художники из более чем 20 стран мира станут участниками XIII Московского международного фестиваля искусств «Традиции и современность», который пройдет в Гостином дворе. Мероприятие состоится с 20 по 23 июня.





Свои работы представят авторы из Китая, Индии, Пакистана, Ирана, Эквадора, Омана, Сербии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, США, Великобритании и других стран.





«Фестиваль существует уже более 15 лет, но программа этого года уникальна. Мы гордимся, что нам удалось собрать в одном огромном выставочном пространстве участников со всего мира и многие из художников приедут представить свои работы лично. Девиз нашего фестиваля «Искусство без границ», и он полностью описывает эту программу», — сказала президент фестиваля Вера Киселева.





Искусство Африки будет представлено в отдельной экспозиции. В пресс-службе фестиваля отметили, что интерес к нему растет во всем мире. Работы африканских художников считаются одними из самых интересных для инвестирования. Так, зрители увидят живопись, графику и скульптуру из Сенегала, Мали, Буркина-Фасо, Ганы, Бенина, Нигерии, Камеруна, Конго, Уганды, Мадагаскара и других стран континента.









Фото: Пресс-служба фестиваля искусств «Традиции и современность»