Более 10 коллективов выступят на рок-фестивале в Воронежской области

Участниками третьего рок-фестиваля «Молодые ветра» станут 12 музыкальных коллективов. Мероприятие состоится 29 июня в селе Новая Усмань Воронежской области, сообщил журналистам организатор Юрий Зайцев.





География фестиваля 2024 года охватит Москву, Санкт-Петербург, Старый Оскол, Бобров, Новую Усмань, Россошь и Белгород, поделился собеседник ТАСС. «Молодые ветра» пройдут в третий раз.





Перед зрителями выступят группы «Обе-рек», «7Б», «Кинохроника», «Бригадный подряд» и другие. Фестиваль посвятят Дню молодежи. По словам Зайцева, задачами «Молодых ветров» является популяризация рок-музыки, а также возможность для малоизвестных коллективов выступить на одной сцене со звездами.





Впервые рок-фестиваль прошел в 2022 году. Тогда хедлайнерами были Иван Демьян и группа «7Б», чей хит «Молодые ветра» дал название мероприятию.









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