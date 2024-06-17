Клим Шипенко и Владимир Котт вошли в состав жюри фестиваля «Пилот»

Режиссеры Клим Шипенко, Владимир Котт, Петр Буслов и Юрий Быков будут заседать в составе профессионального жюри VI российского фестиваля сериалов «Пилот». Смотр пройдет с 20 по 23 июня в Иванове.





В пресс-службе фестиваля уточнили, что в этом году будет работать профессиональное жюри, которое состоит из ведущих отечественных режиссеров. Все они известны по полнометражным работам. Однако на фестивале им предстоит выбрать лучший из многосерийных фильмов по оценке первого эпизода.





Судьи назовут победителей в номинациях «Лучший пилот сериала», «Лучший сценарий», «Лучший режиссер», «Лучший актер сериала», «Лучшая актриса», а также «Лучший актерский ансамбль». Другой приз – «Лучший пилот сериала. Выбор зрителей» – будет вручаться по итогам голосования жителей Иванова на показах.





В основную конкурсную программу вошли 15 новых российских проектов разных жанров. Вне конкурса будут представлены зрительские премьеры и деловая секция.









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