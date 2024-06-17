Не стало театроведа Светланы Хумарьян

Почетный гражданин Самарской области, заслуженный работник культуры РСФСР Светлана Хумарьян скончалась в 87 лет. Об этом в Telegram-канале сообщил председатель комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.





Парламентарий назвал известие о смерти театроведа печальной новостью. Хинштейн напомнил о званиях, которыми обладала Хумарьян.





«Почетный гражданин Самарской области, заслуженный работник культуры РСФСР и просто очень хороший человек, оставивший после себя добрый след на Самарской земле. Светлана Петровна всю жизнь проработала на ниве культуры», — написал депутат.





Парламентарий напомнил, что с 1990 до 2000 года Хумарьян была главой управления культуры областной администрации. По его словам, с ее именем связано появление в регионе многих фестивалей и культурных проектов. Так, одним из них стал Фестиваль классического балета имени Аллы Шелест. Театровед продолжала руководить им до конца дней.









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