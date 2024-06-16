В московском музее-заповеднике «Кузьминки-Люблино» пройдет фестиваль «Арт-пристань»

Фестиваль «Арт-пристань», на котором художники распишут более 20 лодок светящимися красками, пройдет в музее-заповеднике «Кузьминки-Люблино» в Москве с 21 по 23 июня, сообщает ТАСС.





Гости фестиваля смогут посетить паблик-токи, мастер-классы и концерты. Основным днем мероприятия станет 22 июня, когда мастера будут расписывать лодки на главной площади парка «Кузьминки».





В заповеднике уточнили, что фестиваль пройдет в музее-заповеднике в третий раз. Мастерам предстоит расписать более 20 лодок по собственным художественным проектам. На лодках изобразят созвездия Московского планетария, арт-объект в виде летающей тарелки, которой управляет собака, панду Катюшу с мамой Диндин, одна из лодок будет посвящена Московскому продюсерскому центру, которому в 2024 году исполняется 10 лет.





Помимо росписи лодок, гости фестиваля смогут увидеть перформансы с авторскими костюмами, выставку дорожных знаков от уличных художников Desarte365 и посетить лекцию «Как понять и полюбить современное искусство» от галеристки Полины Аскери.









Фото: скриншот Youtube