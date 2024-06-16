Заслуженный коллектив РФ выступит на Платоновском фестивале в Воронеже

Академический симфонический оркестр Филармонии имени Дмитрия Шостаковича, обладающий званием Заслуженного коллектива России, впервые выступит на Платоновском фестивале в Воронеже 16 июня, передает ТАСС.





«Программа фестиваля построена вокруг имени и творчества Андрея Платонова, поэтому и на концерте Заслуженного коллектива России, согласно пожеланиям фестивальной дирекции, прозвучит русская музыка первой половины XX века — эпохи, в которую жил и творил этот выдающийся писатель», — рассказал журналистам главный дирижер Санкт-Петербургской филармонии, народный артист России Николай Алексеев.





Кроме того, Алексеев проведет открытую репетицию оркестра, на которую смогут прийти как музыканты и коллеги, так и те слушатели, которые не смогут посетить сам концерт.





На сцене Воронежского концертного зала Заслуженный коллектив России исполнит музыкальные картины из оперы Николая Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии», а также Скрипичный концерт Александра Глазунова, в котором сольную партию исполнит лауреат международных конкурсов Илья Козлов.









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