Фестиваль в честь 225-летия Александра Пушкина завершился в Крыму

Грандиозный фестиваль, посвященный 225-летию со дня рождения Александра Пушкина, завершился в Крыму, сообщает Телеграм-канал Министерства культуры России.





Масштабное событие, начавшееся еще в конце мая, охватило сразу шесть городов России — Калугу, Тулу, Симферополь, Севастополь, Саки и Ялту.





На 13 площадках прошло более 20 культурных мероприятий с участием ведущих творческих коллективов.





Зрителей ждали театральные постановки, уличные представления, выставки, концерты оркестров и хоровые выступления артистов из России и Беларуси.









Фото: Телеграм-канал Минкультуры России