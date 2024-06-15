Музыкальный фестиваль Stereoleto пройдет в Санкт-Петербурге

Музыкальный фестиваль Stereoleto в 23-й раз открывается в Петербурге и пройдет на Васильевском острове в общественном пространстве Севкабель Порт при участии групп из разных регионов России, сообщили в пресс-службе проекта.





На каждом фестивале находится место не только классике и актуальной музыке, но и новому прочтению произведений прошлого. На этот раз прозвучит одно из ключевых произведений капитана русского рока Сергея Курехина, которому 16 июня исполнилось бы 70 лет. Оркестр «Дивертисмент» под управлением Ильи Иоффа исполнит «Времена года» из альбома Курехина «Воробьиная оратория», рассказали в пресс-службе.





На трех фестивальных сценах в течение двух дней, 15 и 16 июня, выступит 40 артистов. Среди участников — Валерий Сюткин, Диана Арбенина и «Ночные снайперы», рок-группа «Пикник», инди-оркестр «Краснознаменная дивизия имени моей бабушки», «Элли на маковом поле», рэпер Хаски, Thomas Mraz, поп-дуэт «Сестры». Впервые в фестивале примет участие коллектив из Мексики Out Of Control Army. Среди новичков — группы из Владивостока, Уфы, Екатеринбурга.





Организатором фестиваля выступило Агентство культурных коммуникаций «Светлая музыка». Проект поддержан городским комитетом по культуре.









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