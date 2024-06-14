Театр из Калуги представил в Китае спектакль по повести Пушкина

Труппа современного театра танца инновационного культурного центра Калуги показала в Пекине три пластических спектакля о русской культуре. Одним из них стала постановка «Метель» по мотивам одноименного произведения Александра Пушкина.





Худрук театра Ксения Голыжбина уточнила ТАСС, что показы проходят в рамках культурно-просветительского проекта «Слово о русском сердце». По ее словам, китайская сторона отобрала три спектакля.





«Мы показываем современную адаптацию повести языком пластического театра. Наш спектакль получил грант президентского фонда культурных инициатив и грант «Росмолодежи»», — поделилась собеседница агентства.





Китайские зрители также увидели постановки «Список Ксении» о святой Ксении Петербургской и «Эпоха Любви». Помимо спектаклей, артисты труппы поучаствовали в показе новой коллекции одежды и аксессуаров по эскизам детей, которым диагностировали аутизм. В рамках проекта «Звезды и океан» ее представили китайский дизайнер Бей Чен и калужская общественная организация по укреплению межкультурных отношений «Мост дружбы».









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