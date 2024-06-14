В Пскове открылся Всероссийский фестиваль имени Михаила Гривского

Всероссийский фестиваль имени Михаила Гривского стартовал на территории Псковского кремля концертом под открытым небом. На мероприятии выступили государственный академический русский хор имени Свешникова и другие творческие коллективы.





Зрители увидели выступления академической хоровой капеллы России имени Юрлова, а также Архиерейского хора Псково-Печерского монастыря, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Театрально-концертной дирекции Псковской области.





«Сегодня в Пскове мы дали старт важному культурному событию, которое имеет особое значение для всей страны», — говорится в сообщении.





По данным пресс-службы, участниками фестиваля стали хоры из Москвы, Пскова, Великих Лук и Омска. Мероприятие продлится до 16 июня. Фестиваль посвящен Михаилу Гривскому, который стал инициатором первого певческого праздника в России, состоявшимся в 1911 году в Пскове. Тогда дирижер управлял сводным хором из 1437 певцов.









Фото: YouTube