Татьяна Голикова стала председателем совета Фонда кино

Вице-премьер России Татьяна Голикова стала председателем совета Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии. Об этом свидетельствует распоряжение правительства, опубликованное на официальном портале правовых актов.





Согласно документу, Голикова сменит на посту Владимира Толстого. Правительство решило исключить его, Юлиану Слащеву и Владимира Хотиненко из состава совета Фонда кино.





Членами совета стали продюсер Гавриил Гордеев, президент Ассоциации организаций индустрии анимационного кино, продюсер Илья Попов и режиссер Сергей Урсуляк. Пост зампредседателя совета займет заместитель руководителя аппарата правительства Денис Молчанов.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой