Ольга Любимова выразила соболезнования в связи с кончиной Марины Тарковской

Министр культуры России Ольга Любимова выразила соболезнования в связи с кончиной писателя, редактора Марины Тарковской.



Телеграмма с соболезнованиями направлена в Союз кинематографистов России, сообщили в объединении.



Редактор, литератор, член Союза кинематографистов России, член Гильдии киноведов и кинокритиков Марина Тарковская скончалась 11 июня на 90-м году жизни.



«Марина Арсеньевна посвятила свою жизнь сохранению и популяризации культурного наследия своей семьи. Она внесла неоценимый вклад в создание дома — музея Андрея Тарковского», — говорится в телеграмме.



Ольга Любимова отметила, что Тарковская оставила яркий след в сердцах всех, кто знал и работал с ней.



«Ее книги и статьи всегда отличались глубиной, искренностью и любовью к избранному делу. И сегодня ее труды продолжают вдохновлять и находить отклик в сердцах читателей. Прошу передать близким, друзьям и коллегам Марины Арсеньевны мои глубокие искренние соболезнования. Светлая память», — указано в сообщении.



Дата и место прощания с Мариной Тарковской уточняются.









Фото: пресс-служба Союза кинематографистов России