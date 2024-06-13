Кинофестиваль журнала «Богема» осветил историю продакт-плейсмента со времен СССР

Международный кинофестиваль журнала «Богема» La Boheme Cinema осветил историю продакт-плейсмента со времен Советского Союза на выставке модной одежды LeShow в московском «Экспоцентре» 4-6 июня. Проект объединил 111 экспонентов из Турции, России, Китая и Пакистана.





Руководитель кинофестиваля, зампредседателя жюри и главред журнала «Богема» Владислав Ананишнев выступал на мероприятиях, которые прошли на полях выставки. Он осветил актуальные темы, связанные с продакт-плейсментом в кино в целом, а также в фильмах — лауреатах киносмотров прошлого года и лентах, подавших заявки на участие в грядущем фестивале.





La Boheme Cinema 2024 пройдет с 27 по 29 ноября этого года. Посетителям выставки рассказали, что модные фильмы и кинофестивали для России представляют собой довольно редкое явление. Однако продакт-плейсмент брендов одежды в кино был известен со времен СССР.









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