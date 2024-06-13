Максим Аверин покинул Театр Сатиры ради «Ленкома»

Актер театра и кино, заслуженный артист РФ Максим Аверин будет работать в «Ленкоме Марка Захарова». Об этом журналистам сообщил директор театра Марк Варшавер.





Глава «Ленкома» назвал Аверина замечательным артистом. По словам Варшавера, с ним давно велись переговоры.





«Хотя он уже у нас играет две роли в спектаклях «Поминальная молитва» и «Бег». А на днях он приходит к нам на постоянное место работы. Порадуемся все вместе, что театр укрепляется», — сказал директор «Ленкома» ТАСС.





Варшавер уточнил, что актер будет введен в еще несколько спектаклей текущего репертуара. Также Аверин сыграет роль в будущей постановке, название которой пока не сообщается.





Артист состоял в труппе Театра Сатиры с 2018 года. За свою карьеру Аверин успел сняться в десятках фильмов. Зрители знают его в том числе благодаря сериалам «Склифосовский» и «Глухарь».









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