В Петергофе завершилась реставрация Китайского дворца

В музее-заповеднике «Петергоф» завершилась реставрация Китайского дворца, длившаяся 20 лет.



Во вторник, 18 июня, дворец будет открыт для посетителей, сообщила министр культуры России Ольга Любимова.



«Реставрация уникального объекта проходила на протяжении 20 лет, и теперь к 295-летию со дня рождения Екатерины II завершаем последние работы — открываются четыре зала: Китайская опочивальня, Туалетная и Портретная комнаты, а также Кабинет императрицы», — говорится в сообщении министра, опубликованном в Telegram.



По словам министра, роскошная внутренняя отделка не имеет аналогов в мире. Построенный архитектором Антонио Ринальди Китайский дворец задумывался как главный аудиенц-зал Екатерины II в Ораниенбауме. Дворец является единственным в России сохранившимся памятником эпохи рококо с подлинными интерьерами XVIII века.









Фото: t.me/olga_b_lyubimova