В Суздальском кремле открылась выставка к 1000-летию первого упоминания Суздаля

В Суздальском кремле в День России, 12 июня, состоялось открытие выставки «Русский феникс. Суздальская земля».



Выставка стала ключевым событием программы праздничных мероприятий, посвященных 1000-летию первого летописного упоминания Суздаля. Проект подготовлен совместно Музеями Московского Кремля и Владимиро-Суздальским музеем-заповедником.



Экспонаты демонстрируются в Крестовой и Трапезной палатах кремля. В экспозицию вошли более 240 предметов из коллекций двух музеев. В их числе шедевры иконописи, ювелирного искусства, западноевропейское оружие, белокаменные рельефы, богослужебные облачения, произведения лицевого шитья и многое другое. Выставка посвящена многовековой истории города, знавшего как времена расцвета, так и периоды разорения, после которых Суздаль неизменно возрождался подобно фениксу.



«Подобный проект мог состояться только при партнерстве с таким большим, мировым музеем, как Музеи Московского Кремля. И при работе наших двух команд удалось создать проект, который может составить славу любому мировому музею. Именно этот проект является основным проектом празднования 1000-летия Суздаля. Это наша дань уважения к истории страны и древнего города Суздаля», — сказала на открытии гендиректор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Екатерина Проничева.



Выставка будет работать до 1 октября 2024 года.









Фото: Владимиро-Суздальский музей-заповедник