В Сухуме прошел концерт государственной хоровой капеллы ко Дню России

Государственная хоровая капелла выступила в Абхазском государственном драмтеатре на концерте ко Дню России. Об этом сообщили в пресс-службе Дома Москвы в Сухуме.





Коллектив исполнил абхазские народные песни, которые являются золотым фондом музыкальной литературы и наследия народа республики, уточнили в сообщении. Также капелла представила русские народные, духовные и классические произведения народов мира. Концерт прошел при поддержке правительства Москвы, департамента внешнеэкономических и международных связей столицы и Московского Дома.





Ранее стало известно о программе ко Дню России. В Москве пройдет более 150 мероприятий в честь праздника. Программа охватит парки, библиотеки, музеи, культурные центры и другие городские пространства.









Фото: YouTube