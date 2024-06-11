Выставка Василия Сурикова в Русском музее установила абсолютный рекорд по посещаемости

Выставку «Василий Суриков. К 175-летию со дня рождения» в Корпусе Бенуа посетили 334 тысячи человек. Об этом «Культуре» сообщила пресс-служба Русского музея.





Для учреждения такая посещаемость стала абсолютным рекордом. В пресс-службе отметили, что в экспозицию вошли более 120 произведений живописи и графики. Посещаемость представлена за период с 1 декабря по 10 июня.





На выставке представлены работы из собраний Русского музея, Третьяковской галереи, Московской духовной академии, Московской галереи Ильи Глазунова. Среди картин есть такие признанные шедевры художника, как «Переход Суворова через Альпы», «Покорение Сибири Ермаком», «Взятие снежного городка» и «Степан Разин». Последнее полотно выставили после сложной реставрации в том виде, в каком его видел сам создатель и его современники.





В рамках проекта Русский музей впервые ввел цикл кураторских экскурсий по экспозиции. На полях выставки состоялось множество творческих занятий и мастер-классов для детей и их родителей.









Фото: Пресс-служба Русского музея