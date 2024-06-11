В России появится фэнтезийная киновселенная с персонажами Чуковского

Сообщается, что компания Нелли Яраловой приобрела права на экранизацию произведений Чуковского. Компания планирует создание фэнтезийной киновселенной с известными персонажами.Сопродюсерами проекта выступят Сергей Агеев и основатели агентства «Кинобюро» Нина Димитрова и Ольга Агеева.Комментируя планы компании, Нелли Яралова отметила, что в России каждый знает Мойдодыра, Тараканище и Крокодила.«Мы даже не замечаем, как часто говорим цитатами из Чуковского, в каком-то смысле это наш культурный код наравне с народными сказками и сказками Пушкина. А еще Чуковский очень тонко чувствовал психологию детей и родителей, терпеть не мог искусственную сентиментальность в детской литературе, — в итоге его произведения задевают что-то сокровенно детское, что есть в глубине души каждого из нас. Поэтому, когда Сергей Агеев пришел с идеей объединить разных персонажей Чуковского в одной истории, я с готовностью взялась за эту амбициозную задачу», — отметила руководитель.